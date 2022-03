Polo da Sargento Hermínio: mutirão de castração de gatos passa para segunda-feira, 14

Por causa de problemas de energia, a campanha de castração de gatos que ocorre no Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio, não prestou atendimento nesta sexta-feira, 11, e foi estendida até segunda-feira, 14. A ação da Prefeitura de Fortaleza, através da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), começou nessa quinta-feira, 10. As cirurgias são feitas na unidade do VetMovel instalada no local.





De acordo com Alexandra Marques, supervisora do VetMóvel, a campanha é de extrema importância devido ao Polo ser, historicamente, um ponto de abandono de animais. Ela conta que mesmo com a presença da unidade na região, as pessoas continuam cometendo esse crime de maus-tratos com os pets.

“É um ponto de abandono muito grande. Estamos aqui há um mês e já flagramos abandono de animais. Então, nós não poderíamos ficar insensíveis a essa realidade e resolvemos realizar uma força tarefa com os provedores, alguns protetores do Polo e outros protetores que vêm de outros bairros querendo ajudar. Não podemos sair sem deixar os animais daqui castrados”, disse Alexandra.

A expectativa da ação é castrar pelo menos 50 animais. O número estimado não será maior porque os gatos passam por uma avaliação na qual se analisa a condição de saúde e idade do bichinho, caso esteja saudável é realizada a cirurgia. Os animais aptos à castração encontram-se em um lar temporário.

Após o pós-operatório esses felinos estarão disponíveis para adoção. Pessoas interessadas em adotar os animais castrados devem entrar em contato com a Coepa por meio dos telefones (85) 3272-3356 e (85) 3472-3005. Para adoção, é necessário portar RG, CPF e comprovante de residência.



A castração acontece de maneira distinta entre machos e fêmeas. Nestas, é preciso fazer uma abertura no abdômen para retirada do útero e ovários. Enquanto no macho são retirados os testículos. Segundo a veterinária Russilânia Maia, que trabalha no VetMóvel, a cirurgia é minimamente invasiva. Tudo é feito com cortes os quais não levam mais de um ou dois pontos no local.

As fêmeas, por terem seu abdômen aberto, passam mais tempo na sala de cirurgia. Devido a essa demora, elas têm um número inferior de castrações realizadas em relação ao macho. Todos os animais saem praticamente acordados após a operação.

“Geralmente, as fêmeas ficam com um ou dois pontinhos, retirados dez dias depois da cirurgia. Os animais castrados saem com receituário de antibióticos, anti-inflamatórios e medicação para dor. No caso dos machos, não ficam pontos para serem retirados. É feito uma colagem - quando a pele do escroto é colada com cola cirúrgica -, a cirurgia é mais simples e menos demorada”, explicou a veterinária.



VetMóvel



Gerido pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio da Coepa, o VetMóvel oferece os serviços de castração, consultas clínicas, vacinação antirrábica, exames de triagem para calazar e exames de hemograma para cães e gatos da capital. Atuam na unidade médicos veterinários, clínicos gerais, cirurgiões e anestesistas.

A Coepa gerencia dois veículos itinerantes e uma unidade fixa, localizada ao lado da Clínica Veterinária Jacó. Ao longo de 2021, foram mais de 53 mil serviços e atividades em benefício dos animais, sendo 8.876 consultas clínicas, 8.198 castrações, 6.121 vacinações antirrábicas, 5.061 exames de triagem de calazar e 1.513 hemogramas, além de 23.642 palestras, rodas de conversa e distribuição de material educativo.

Em 2021, foram atendidos animais dos bairros e adjacências da Granja Portugal, Vicente Pinzón, Mondubim, Messejana, Praia do Futuro, Vila Velha, Panamericano, Demócrito Rocha, Vila União, Aerolândia e Edson Queiroz.

Contato para adoção de animais castrados

Período: até o dia 18/03 (sexta-feira)

Contatos: (85) 3272-3356 e (85) 3472-3005 - Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa)

Atendimento: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Para adoção, é necessário portar RG, CPF e comprovante de residência.

