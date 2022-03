Mutirão para castrar gatos acontece no Polo de Lazer da Sargento Hermínio até sexta-feira. 11

Nos dias 10 e 11 de março, quinta e sexta-feira, um mutirão de castração de gatos será realizado no Polo de Lazer da Sargento Hermínio, em Fortaleza. O foco da ação são gatos capturados pela equipe do VetMóvel com o apoio de protetores de animais. Os felinos, entre machos e fêmeas, serão castrados e direcionados a um lar temporário onde estarão disponíveis para adoção. Uma das unidades do VetMóvel está no local.

A Prefeitura explica que a castração é um procedimento simples que impede a reprodução desenfreada dos felinos. De acordo com o titular da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), Marcel Girão, a iniciativa é importante porque "atua no controle populacional dos animais abandonados que vivem nas ruas e não somente daqueles tutorados".

Para castração

Tutores devem entrar em contato para fazer o agendamento exclusivamente pelo telefone 156. Apenas nos dois primeiros meses deste ano, foram realizados 3.489 procedimentos pelas unidades do VetMóvel. Ao longo de 2021, foram mais de 53 mil serviços e atividades em benefício dos animais.

O VetMóvel atende todos os dias, a partir das 8 horas. São distribuídas fichas de atendimento no início da manhã e no início da tarde, ao meio-dia.

Serviço

Contato para adoção de animais castrados



Período: até o dia 18/03 (sexta-feira)

Contatos: (85) 3272-3356 e (85) 3472-3005 - Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa)

Atendimento: das 8h às 12h e das 13h às 17h

