Capacete Elmo é destaque cearense em congresso nacional de Inovação na Indústria

O capacete Elmo, desenvolvido no Ceará, foi selecionado para participar, nesta quarta (9) e quinta-feira (10), do 9º Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria, correalizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae). Em paralelo está acontecendo o Summit Senai P&D + Impacto, onde 25 cases de projetos inovadores desenvolvidos pela indústria e pelos Institutos Senai de Inovação e Tecnologia são apresentados.

A inovação é fruto de parceria público-privada envolvendo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará), Universidade de Fortaleza (Unifor), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Esmaltec. Os três melhores cases serão premiados ao final do evento.

Sobre o assunto A inovação do Elmo no combate à Covid-19

Ceará ganha laboratório especializado em criar novos aparelhos para a saúde

Projeto "Elminho": capacete de respiração assistida será adaptado para público infantil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria reúne tomadores de decisão de empresas de todos os portes, representantes do Governo, da academia e de instituições de ciência e tecnologia para pensar e debater a inovação como principal estratégia de crescimento e competitividade.



Para que serve o capacete Elmo?



O Elmo é um capacete de respiração assistida genuinamente cearense, não invasivo e mais seguro para profissionais de saúde e pacientes. Criado em abril de 2020, o equipamento inovador surgiu como um novo passo para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica causada pela covid-19.



O desenvolvimento, protótipos, testes de usabilidade e clínicos, e os primeiros treinamentos do Elmo foram feitos no Instituto Senai de Tecnologia (IST) e no Senai Jacarecanga. Já os testes iniciais de usabilidade foram feitos entre os próprios pesquisadores e voluntários em laboratório. Após essa fase, um ensaio clínico prospectivo de viabilidade foi executado no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv), unidade implantada pelo Governo do Estado para o atendimento exclusivo de pacientes com covid-19.



Tags