Suspeito apontado como mentor de chacina da Sapiranga é preso na Messejana

No momento em que foi abordado, na manhã dessa terça-feira, 8, o homem teria tentado quebrar dois aparelhos celulares que estavam em sua posse, como forma de impedir com que os agentes tivessem acesso aos materiais comprobatórios

A Polícia Civil do Ceará prendeu um suspeito apontado como mentor de cinco homicídios ocorridos em chacina no bairro Sapiranga, em Fortaleza, no mês de dezembro do ano passado. José Ivan Alves da Silva Filho foi preso preventivamente nessa terça-feira, 8, em uma comunidade conhecida como Conjunto Nova Conquista, no bairro Messejana. Ele integrava lista do Programa Estadual de Recompensa da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem, com passagens por tráfico de drogas e crime de trânsito, é apontado como integrante de um grupo criminoso, de acordo com as investigações policiais. No momento da prisão, na manhã dessa terça-feira, ele teria tentado quebrar dois aparelhos celulares que estavam em sua posse, a fim de se desfazer de materiais comprobatórios. Os materiais, contudo, foram recuperados e apreendidos pelos agentes.

Das 23 pessoas citadas com envolvimento direto nas cinco mortes, 14 já foram capturadas pelas forças de segurança do Estado. Armas e munições também foram apreendidas durante as prisões. A Polícia Civil segue à procura de Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, 33, que também é apontado como mentor das mortes na Sapiranga. Ele também faz parte da lista de Programa Estadual de Recompensa, cujos valores podem variar de R$ 5 mil a R$ 10 mil.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257 4807



