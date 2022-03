Suspeito de integrar grupo de extorsão, emprestava número do PIX e recebia até 30% do dinheiro

Um dos presos pela participação no grupo que realizava extorsão mediante sequestro e roubo com restrição de liberdade forneceu a conta bancária para realização das transferências por pix. A prisão dos quatro aconteceu no sábado, 5, após o sequestro de um gerente de banco. O grupo ainda é apontado por outros crimes de sequestro, incluindo o caso de um dentista que foi mantido em cativeiro e levou um tiro no pé e também o de uma mulher, que foi vítima de estupro.



O delegado Eduardo Tomé destacou que as pessoas devem ter cuidado aos emprestar suas contas e assumir o risco pelo uso das transações bancárias realizadas, pois aquela pessoa que emprestou o CPF vai responder por associação criminosa e extorsão mediante sequestro junto de quem atuou como mentor. Ainda segundo o delegado, as pessoas que tinham o papel de fornecer suas contas bancárias na organização criminosa recebiam em torno de 20% a 30% do valor total apurado pelo grupo.

“Crime de sequestro nunca foi vantajoso no Ceará. Não vamos permitir que o avanço da tecnologia para otimizar as transações financeiras tornem o cidadão vítima da criminalidade", afirmou o delegado.

Participação dos presos:

Matheus Batista de Oliveira, de 18 anos, preso em um imóvel na Aldeota quando se preparava para fugir. Com ele, a Polícia Civil apreendeu uma pistola 9 milímetros, dinheiro, pó branco análogo à cocaína. Além de uma moto oriunda de roubo. Ele é considerado o mentor do grupo.

Caio César Evangelista de Oliveira, de 27 anos, com antecedentes por lesão corporal dolosa, crimes contra a administração pública e crimes de trânsito.

Anderson Vinicius Silva de Medeiros, de 31 anos, foi preso por fornecer uma conta bancária para que os criminosos pudessem utilizar a conta bancária.

Rafael Martins Lima, de 21 anos, foi preso por ceder o telefone para que os sequestradores entrassem em contato com a vítima.

