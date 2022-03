Bolsonaro tenta se reaproximar de mulheres e evangélicos

O presidente Jair Bolsonaro fará ofensiva, nesta terça, 8, para se reaproximar dos evangélicos e tentar obter apoio do público feminino, parcela do eleitorado na qual enfrenta grande rejeição.

Candidato a novo mandato, Bolsonaro assinará decretos para instituir o programa Mães do Brasil e o "Brasil para Elas" no Dia Internacional da Mulher, com aumento da oferta de crédito para iniciativas de empreendedorismo.

À tarde, no Palácio da Alvorada, o presidente receberá 100 líderes evangélicos, na tentativa de reaglutinar uma de suas principais bases de apoio, hoje dividida.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags