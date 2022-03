Dia Internacional da Mulher: confira programação especial em Fortaleza

Nesta terça-feira, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Em Fortaleza, shoppings, órgãos e demais instituições promovem um ciclo de atividades em alusão à data. Nas programações, estarão serviços de atendimento à saúde da mulher, exposições artísticas, inauguração de equipamento destinado a este público entre outros. O POVO reuniu algumas atividades marcadas em comemoração à data na Capital.

Shoppings

- Iguatemi: A exposição fotográfica “O Que Não Nos Disseram” ocorre de 7 a 21 de março no Shopping Iguatemi Fortaleza. A mostra é idealizada pela jornalista Andressa Meireles e aborda o protagonismo de mulheres que foram vítimas de violência e decidiram transformar a dor em força, ressignificação e coragem. O público pode conferir a exposição no horário das 10 às 22 horas, de segunda-feira a domingo, de forma gratuita.

- Del Paseo: Nos dias 7, 8 e 9 de março, a partir das 14 horas, no piso L1, o Shopping Del Paseo promove atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Dentre as atividades, haverá oficina de bordado, aula de pilates e aferição de pressão arterial. Confira abaixo:

8 de março:

Das 14 às 20 horas – Espaço Tudo Aqui É Mulher

Das 14 às 18 horas - Aferição de pressão arterial

16 horas - Palestra – Mulheres, mães e exercício físico

17 horas - Aula de Mat Pilates

Das 19 às 20 horas - Fit Dance

9 de março:

Das 14 às 20 horas – Espaço Tudo Aqui É Mulher

17 às 17h30min – Apresentação do ELOS POR ELAS

Das 17h30min às 18h30min – Como ser livre numa sociedade de ideologia Masculina.

Das 18h30min às 19h30min – Administrar emoções e construir relações

Das 19h30min às 20h30min – Mulher moderna conectada ao futuro

Das 20h30min às 21h – Atitudes comportamentais positivas

21 horas – A mulher agente de transformações

- Via Sul Shopping: O shopping promove nesta terça-feira, 8, ações gratuitas para mulheres, como massagem, cuidados com a pele, maquiagem, distribuição de brindes e show. Confira programação:

Praça de alimentação (das 12 às 14 horas): show de pop rock da banda Dayanna Silver e convidadas, composta somente por mulheres;

Ações na Praça de eventos do Piso 1 (das 16 às 20 horas): serviços de massagem, cuidados com a pele e higienização facial, maquiagem básica, ajustes de armação de óculos e distribuição de brindes.

- Riomar Fortaleza e Kennedy: O RioMar Kennedy recebe a exposição fotográfica “Sangue Nosso”. A mostra estará aberta para visitação gratuita no Piso L2 do shopping, de 3 a 14 de março, das 10 às 22 horas, de segunda a sábado, e das 13 às 21 horas, aos domingos.

A ação tem como objetivo sensibilizar e discutir sobre a dignidade menstrual de pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social de Fortaleza e cidades vizinhas.

O Riomar Fortaleza não tem programação presencial para a data. Nas plataformas digitais, RioMar Online, os shoppings prepararam uma seleção de produtos para inspirar e facilitar as homenagens às mulheres. Com a função presente, é possível comprar online e enviar um mimo direto para uma mulher especial.

Órgãos

- Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE): A AL irá inaugurar o novo Complexo da Procuradoria Especial da Mulher nesta terça-feira, 8, às 9 horas, na avenida Desembargador Moreira, 2930, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

O equipamento atuará em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público no recebimento de denúncias de violência contra a mulher, acompanhamento de casos em órgãos competentes, assim como orientação jurídica, acolhimento de mulheres em situação de violência e o fomento ao protagonismo feminino na sociedade e na política.

- Tribunal da Justiça do Ceará (TJCE): O TJCE preparou uma programação com ações que visam valorizar a participação feminina na Justiça e na sociedade, além de celebrar as conquistas alcançadas pelas mulheres.

A partir das 9h30min desta terça-feira, 8, haverá lançamento de publicação especial que ressalta a trajetória das magistradas cearenses, apresentações artísticas de colaboradoras do Judiciário e do Coral do TJCE no hall de entrada do Fórum Clóvis Beviláqua.

A programação também conta com duas exposições em parceria com o Museu da Fotografia, denominadas “Olhar sobre o sensível” e “Mulheres plurais”.

Das 14 às 18 horas, equipes dos Juizados da Mulher estarão no espaço Bem-Mulher, no Shopping Benfica, para promover atendimento especializado e difundir as mensagens de combate à violência por meio de adesivos.

Ao longo do mês também serão realizadas outras atividades no Fórum Clóvis Beviláqua abordando os cuidados com a saúde e o bem-estar da mulher.

Serão ofertados, por meio da Coordenadoria de Atenção à Saúde e Seção de Saúde do Fórum de Fortaleza, serviços como testes de glicemia, bioimpedância e aferição de pressão no dia 15 de março. É preciso apresentar comprovante de ciclo vacinal contra a Covid-19.



