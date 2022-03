PM reformado é baleado durante assalto e suspeito é preso

Um policial militar foi baleado vítima de tentativa de latrocínio (tentativa de roubo seguido de morte) no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na quinta-feira, ,3. Na situação, o militar feriu os dois criminosos e um deles, de 19 anos, morreu no local. O outro foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na madrugada desta sexta-feira, 4.



Alessandro Costa de Sousa, de 21 anos, foi preso em flagrante. Após lesionar o policial, ele fugiu para uma comunidade. Com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), buscas foram realizadas nas imediações.

Sobre o assunto PM é atingido por tiros em Fortaleza; 2 suspeitos de tentativa de latrocínio são presos

Morte de PM da reserva em Fortaleza teria sido encomendada por chefe de facção por R$ 80 mil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ainda nas ações, que contaram com auxílio do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) do DHPP, os policiais civis constataram que o suspeito, lesionado à bala, estava no Centro de Fortaleza, onde foi preso", informou a Polícia Civil.

Já a vítima foi socorrida e encaminhada por uma composição da PMCE para um hospital, onde recebeu atendimento médico. "As apurações indicam que a causa do crime teria sido uma tentativa de roubo. Um inquérito policial foi instaurado no DHPP da PC-CE, unidade responsável por conduzir a investigação relacionada ao caso", informou o órgão.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.