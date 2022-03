Morre Luiz Gonçalves da Silva, fundador do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Ceará

O fundador e ex-presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado do Ceará (SindPRF-CE), Luiz Gonçalves da Silva, morreu neste sábado, 5. "Aos familiares e amigos, nossos sentimentos pela brusca separação, e a certeza de que a vida permanece, aperfeiçoada pelo amor do Criador, o elo que nos une em fraternidade e solidariedade", disse em nota a diretoria da entidade.

O velório do ex-policial foi realizado na manhã deste sábado, a partir das 8 horas, na funerária Ethernus e a missa de corpo presente às 14 horas. O corpo de Luiz Gonçalves foi cremado e não houve sepultamento, em respeito à vontade do ex-agente.

