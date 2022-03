Carnaval: número de acidentes graves e de mortes cai mais de 66% nas rodovias federais do CE

A Operação Carnaval 2022, da Polícia Rodoviária Federal, registrou redução significativa do número de mortes e de acidentes graves no Estado, bem como realizou ações educativas em vários pontos

Nesta quinta-feira, 3, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou os resultados da Operação Carnaval 2022, realizada entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março nas rodovias federais que cortam o Ceará. Em 2022, os números de acidentes, feridos e mortes tiveram quedas consideráveis em relação ao feriado de 2021, com destaque para a redução de mais de 66% no número de acidentes graves e de mortes no feriado.



A PRF realizou o reforço efetivo policial nas rodovias federais. Os policiais registraram 28% mais infrações de trânsito no Estado. Além disso, o número de pessoas conscientizadas por ações de educação para o trânsito foi maior: neste ano, foram 25 vezes mais pessoas alcançadas pelas companhas educativas da PRF no Ceará.



“Apesar do Carnaval sempre ser um período desafiador, em que há um aumento no número de condutas perigosas no trânsito, como a embriaguez ao volante, associadas a um maior fluxo de veículos na rodovia, ao trabalharmos com a ampliação das ações educativas e repressivas de prevenção a acidentes não só nesta operação, como também nos últimos meses, pudemos apresentar entregas positivas à sociedade cearense neste feriado”, pontuou o inspetor Gilson Oliveira, superintendente da PRF no Ceará.



Durante a Operação Carnaval 2022, a PRF registrou a diminuição das principais métricas relacionadas à violência no trânsito:



Acidentes Feridos Acidentes Graves Mortes 2021: 30 2021: 34 2021: 9 2021: 3 2022: 21 2022: 26 2022: 3 2022: 1 Redução: 30% Redução: 24% Redução 66,7% Redução: 66,7%



Um dos pontos importantes da Operação Carnaval é a prevenção de acidentes. A PRF trabalha não somente realizando a fiscalização, mas em campanhas educativas de conscientização para todos os usuários da rodovia.



Neste ano, no Ceará, a PRF informou que instruiu motoristas, motociclistas, passageiros e pedestres sobre diversos temas de segurança viária. Dentre os destaques, está a ação de educação nos terminais rodoviários que ocorreu simultaneamente em vários locais do Estado; foram 3.043 pessoas alcançadas pelas campanhas educativas da PRF no Ceará, 25 vezes a mais do que no ano passado.



Com o Carnaval, existe o aumento na incidência de casos perigosos da mistura de bebidas alcoólicas e condução de veículos. Nesse sentido, a PRF atua nas fiscalizações preventivas de condutas perigosas para o trânsito.



Os números de autuações por infrações graves — como dirigir sob influência do álcool, ultrapassagens proibidas, falta do uso do cinto de segurança e do uso do capacete — também aumentaram no Carnaval de 2022. Ao todo, foram 7.595 pessoas fiscalizadas neste Carnaval, um aumento expressivo que ocasionou o crescimento dos índices de autuações em 28%, o que refletiu nas reduções de acidentes e mortes:

Autuações Totais Multas por Alcoolemia Ultrapassagens Proibidas Uso do cinto e do capacete 2021: 2.615 2021: 22 2021: 355 2021: 111 2022: 3.344 2022: 38 2022: 483 2022: 275 Aumento: 28% Aumento: 73% Aumento: 36% Aumento: 147%

Ao ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool, a pessoa é submetida ao teste de etilômetro, conhecido popularmente como teste do bafômetro. Durante o feriado, a PRF realizou mais de 3.900 desses testes, uma média de 656 por dia. O resultado do teste é expresso em miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (mg/l).



Resultados inferiores a 0,3 mg/l são considerados infração gravíssima de trânsito (7 pontos), e além de multa (x10, no valor de R$ 2.934,70), há suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Os resultados superiores a 0,3 mg/l são considerados como crime de trânsito de dirigir embriagado, cujas penas são detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição do direito de obter habilitação.

Na Operação Carnaval 2022, as equipes da PRF flagraram oito motoristas cujo nível de alcoolemia é considerado como criminoso pela legislação. Já no que diz respeito ao combate aos crimes que acontecem nas rodovias federais, foram presas 31 pessoas, 3% a mais que no mesmo período de 2021.

