PRF divulga balanço parcial da Operação Carnaval 2022 no Ceará

A Operação Carnaval 2022, que iniciou na sexta-feira, 25, já realizou um total de 1.903 testes de etilômetro nas rodovias federais do Estado, chegando à marca de 22 condutores autuados e sete presos por embriaguez ao volante por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também foram flagrados 278 condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos.

Sobre o assunto 17 estabelecimentos foram autuados em Fortaleza durante o Carnaval

Acidentes em rodovias federais matam 55 pessoas no carnaval

Período de Carnaval acende alerta para casos de afogamento, orienta especialista

Os resultados foram consolidados nos três primeiros dias de operação (25, 26 e 27), em que 15 acidentes de trânsito também foram registrados, com 20 pessoas feridas e uma morta. Os números revelam uma redução de aproximadamente 6,25% da quantidade de acidentes em comparação aos três primeiros dias da Operação Carnaval 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A redução também é percebida no número de feridos quando comparadas com o mesmo período do ano passado, diminuindo em 11,11%, além da redução de 50% no numero de mortes. A Operação Carnaval segue até as 23h59min desta quarta-feira, 2, e os policiais têm se revezado ao longo das rodovias federais nos trechos mais movimentados e nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes.

Volta para casa em segurança

Para quem vai trafegar pelas rodovias federais na volta para casa ao fim do período de Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz algumas recomendações. Veja a seguir:

Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do veículo. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.



A viagem deve ser planejada de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também.



O veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente.



As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.



Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, devem realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra, sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.



Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Tags