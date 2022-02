Prefeitura libera vacinação infantil sem agendamento para crianças de 5 a 11 anos

Com a liberação, as crianças podem tomar o imunizante sem agendamento a partir desta segunda-feira, 28

A partir desta segunda-feira, 28, está liberada a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos sem agendamento prévio. Para tomar o imunizante, os pequenos precisam estar cadastrados há pelo menos 48 horas no sistema Saúde Digital.

Na hora da vacinação, são necessários o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e um documento de identificação da criança, que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Além disso, é necessário comprovante de endereço e documento com foto do responsável na hora da aplicação.

Com o objetivo de acelerar o processo de imunização da população, a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, disse que foram feitas cinco repescagens para o público infantil. “Realizamos cinco repescagens infantis com o intuito de ampliar a cobertura vacinal das crianças faltosas, e agora vamos liberar a livre demanda deste público, assim como fizemos com o público adulto e adolescente, somando um grande avanço da vacinação”, disse Ana Estela.

Para tomar a vacina sem agendamento é necessário o deslocamento ao Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz. Nos outros pontos de aplicação, segue a programação diária divulgada pela prefeitura, observando as listas.

A confirmação do cadastro na plataforma Saúde Digital pelo e-mail é fundamental para completar o registro e poder ir ao posto tomar a vacina. Segundo o coordenador da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Erlemus Soares, 29% dos cadastros não foram concluídos. "Dos 245.650 cadastros realizados no site Saúde Digital, 174.524 foram confirmados por e-mail, ou seja, 29% não foram concluídos", disse Soares.

A Prefeitura de Fortaleza, seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm) e o Ministério da Saúde (MS), reforça que crianças com diagnóstico positivo para a covid-19 só devem receber o imunizante 30 dias após o início dos sintoma ou resultado positivo do exame. Sem o coronavírus, mas com quadro de síndrome gripal, a vacina só deve ser tomada 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Crianças vacinadas até o momento (28/02)

Com 170.316 crianças agendadas para tomar a vacina, 121.660 compareceram ao posto para receber o imunizante, com taxa de abstenção de 28%. No mesmo período, a cidade recebeu 182.790 doses da vacina infantil, das marcar Pfizer e CoronaVac.

