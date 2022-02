Fluxo de pacientes diminui em Postos de Saúde de Fortaleza nesta segunda

O vai e vem nos postos de saúde de Fortaleza pode ter apresentado uma redução na manhã desta segunda-feira, 28. Na data que poderia ser Carnaval, caso não fosse o cancelamento do feriado, postos de saúde como o Irmã Hercília Aragão apresentaram uma redução de frequentadores e pacientes da região, como relataram os funcionários da Unidade.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 28.02.2022: Movimentação nos postos de saúde durante o carnaval. Posto de saúde Irmã Hercilia Aragão. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: FABIO LIMA)



Apesar da diminuição dos pacientes, a rotina de serviços prestados pela Unidade continuou a mesma. O POVO também esteve Posto de Saúde Paulo Marcelo, no Centro de Fortaleza, onde havia poucos pacientes no local. Além dos relatos da diminuição do número de pacientes, houve oscilação no sistema do Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), do Posto Irmã Hercília Aragão, dificultando um pouco o atendimento dos pacientes.

As Unidades de Saúde citadas acima prestam atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos. Além disso, há a distribuição de medicamentos básicos, acompanhamento de gestantes, puérperas, crianças e aplicação da vacinas, como a contra Covid-19.

