Carnaval 2022: após sábado intenso, Benfica tem domingo tranquilo

Neste domingo de Carnaval, o bairro Benfica, em Fortaleza, amanheceu sem a folia que costumava lotar e colorir as ruas. No final da tarde de hoje, 27, a equipe do O POVO esteve no local e constatou que o fluxo de pessoas se manteve tranquilo. A Praça da Gentilândia, um dos principais pontos de encontro dos foliões, apresentava pouca movimentação. Da mesma forma, os bares não registravam aglomerações, além de estarem seguindo com a exigência do passaporte de vacinação.

A Polícia Militar estava no Benfica por volta das 16h30min fazendo operação rotineira de segurança. Na noite de ontem, no entanto, o bairro registrou intensa movimentação em algumas ruas. O frequentador Manoel de Castro, de 22 anos, relata que houve, inclusive, um tiroteio por volta das 22h. “(Houve) tiroteio, muita correria. Então meio que estragou meu Carnaval. Eu vim pra cá, pra aproveitar agora de tarde. De noite eu vou pra casa, infelizmente. Bem cedo, antes que tenha outro tiroteio”, conta. Segundo ele, uma equipe da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) esteve presente no local para dispersar as aglomerações.

Bares do Benfica concentram movimentação neste domingo, 27 (Foto: Fabio Lima/Reprodução)



Hoje, apesar da tranquilidade, pontos mais famosos do bairro, como o Paraíba Bar e o Gentilândia Bar, registraram público considerável. Fabiano Ferreira conta que percebeu que os estabelecimentos estão se mostrando responsáveis com o atual cenário da pandemia. “Na Paraíba exigem a terceira dose, mas eu estava doente e não pude tomar. Eles exigem que, ou esteja com a vacina agendada, ou a comprovação de que foi tomada a terceira dose”, relata o supervisor comercial, que não pode entrar no local. A equipe do O POVO, contudo, constatou que grande parte do público dos estabelecimentos não fazia uso de máscaras.

Essa é a primeira vez que Juscilene Pimentel, de 41 anos, passa no Benfica. Ela, que geralmente viaja nesta época do ano, gostou da animação dos estabelecimentos. “O sentimento é que a está tendo mesmo carnaval, mas conscientemente, que é o mais importante”, conta a trabalhadora autônoma, que já tomou as três doses da vacina contra a Covid-19.

Bares do Benfica exigem comprovante de vacinação (Foto: Fabio Lima/Reprodução)



No Paraíba Bar acontece o “Domingão Com Feijoada”. Desde às 15h, a programação contou com a cantora Naiara Ferrer como atração. A partir das 19 horas, a dupla Matheus e Wendell segue com a programação musical. Ainda, o Republic Bar e Bistrô apresenta o “Bloco da Sofrência". Já a partir das 20 horas, o Gentilândia Bar segue com os artistas Neto Menezes e Maria e Paula. O estabelecimento funciona até 1h da manhã. (Com informações da repórter Lara Montezuma)





