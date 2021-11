Nova linha de ônibus ligará Siqueira ao terminal aberto da Washington Soares

A operação de uma nova linha experimental de ônibus será iniciada na próxima segunda-feira, 8. A linha 049-Siqueira/Oliveira Paiva/terminal Washington Soares deverá possuir quatro veículos circulando de forma sazonal, ou seja no horário de pico da manhã e da tarde, nos horários de 5h20 às 10h40 e de 16h40 às 21h05.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que o objetivo é facilitar o deslocamento dos passageiros do Siqueira e adjacências que utilizam, por exemplo, a linha 361 - Siqueira/ Osório de Paiva/ Parangaba e precisam se deslocar até o terminal Parangaba para pegar a linha 041 - Parangaba/ Oliveira Paiva/ Papicu para chegar até a avenida Washington Soares.

Com isso, a linha interliga o bairro Siqueira ao terminal aberto da Washington Soares, com acesso direto à Universidade Estadual do Ceará (Uece), à Arena Castelão, à avenida Oliveira Paiva, avenida Silas Munguba e à avenida Leal Limaverde.

Novo terminal aberto

Um novo terminal de ônibus foi implantado no bairro Alagadiço Novo. Inaugurado no dia 27 de outubro, o Terminal Aberto da Washington Soares foi idealizado visando ampliar o serviço de integração em Fortaleza, permitindo otimizar as integrações, reduzir os trajetos e o tempo de viagem aos usuários que circulam pelos bairros José de Alencar, Cambeba, Messejana, Curió e adjacências.

A integração no novo espaço pode ser realizada somente por meio dos cartões como Bilhete Único ou carteira estudantil com créditos e outros cartões de transporte.

Linhas que operam no novo Terminal Aberto Washington Soares

049 - Siqueira/Oliveira Paiva/Washington Soares

053 Messejana/Papicu/Washington Soares

055 Corujão/Grande Circular I

056 Corujão/Grande Circular II

609 Cidade Funcionários/Sítio São José

649 Cidade Funcionários/Sítio São José/CMR

663 Gereberaba/Messejana

686 Conjunto São Bernardo

703 Paupina/Pici

712 Conjunto Palmeiras/Papicu

Linhas que param no lado externo do Terminal Aberto Washington Soares

050 Siqueira Papicu Washington Soares

051 Grande Circular 1

052 Grande Circular 2

686 Conjunto São Bernardo (sentido bairro - terminal Messejana)



