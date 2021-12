Suspeito de chefiar crimes e integrar grupo de "Majestade" é preso em Caucaia

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 2, apontado como chefe de um grupo criminoso atuante nas localidades de Catuana e Sítios Novos, no município de Caucaia. Jurandir de Oliveira Campos Filho, 23, conhecido como “Didi da Catuana” pertencia ao mesmo grupo criminoso do qual integrava Francisca Valeska Pereira Monteiro, 27, conhecida como “majestade”.

A mulher foi presa, em agosto deste ano, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ela foi apontada como responsável pelo controle financeiro e distribuição de pontos de tráfico de drogas de uma organização criminosa no Ceará. Após a prisão dela, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) mapeou outros integrantes do grupo criminoso.

Jurandir seria responsável pela comercialização de entorpecentes e crimes nos bairros de Catuana e Sítios Novos. Ele estava foragido da Justiça cearense até que o mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa foi cumprido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O homem foi localizado na divisa dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante e preso pelo crime de integrar organização criminosa. Jurandir já tem passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

