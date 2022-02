Sine oferta 484 vagas de trabalho em Fortaleza; veja lista

Os atendimentos estão sendo realizados tanto presencial como virtualmente no Estado. Também é possível realizar o cadastro do seguro-desemprego no sistema

Total de 484 vagas de trabalho, inclusive para pessoas com deficiência, estão sendo disponibilizadas pelo Sine Municipal de Fortaleza. Os postos de trabalho com maior número de vagas são para teleoperador, vendedor, costureira de máquinas industriais e fiscal de prevenção de perdas. (Veja lista de vagas e quantitativo no fim da matéria)

O Sine está realizando atendimentos tanto presencial como virtualmente. A Prefeitura de Fortaleza retomou o atendimento em todas as unidades, localizadas nos bairros Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Além da busca de vagas por emprego, também é possível realizar habilitação para o seguro-desemprego. Conforme a gestão, todas as ações preventivas para evitar o coronavírus estão sendo empregadas.

Sobre o assunto Saiba como se candidatar para o programa trainee da Shopee no Brasil

Edital do concurso para o Metrofor será publicado no dia 4 de março

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já virtualmente, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) também disponibiliza atendimento pelo e-mail sinemunicipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br, pelo telefone (85) 3105 3712 e pelo WhatsApp (85) 98513 4385 (não recebe ligações). Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso a todas as informações necessárias sobre os benefícios ofertados, como consultoria para elaboração de currículo, assim como prazos, documentações e formas de acesso aos serviços on-line.

No canal, o trabalhador poderá conversar diretamente com um atendente, enviar documentação e realizar o cadastro do seguro-desemprego no sistema. É possível agendar atendimento no Sine por meio do site oficial da prefeitura. Já o empregador pode contactar o Sine Municipal por meio do WhatsApp (85) 98970 3532 (não recebe ligações) para ofertar vagas de trabalho.

Também é possível consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho virtualmente pelo aplicativo Sine Fácil, gerido pelo Governo Federal, disponível para IOS e Android. O trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e contratação.

Serviço

Sine Municipal de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

E-mail: sinemunicipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br

Telefones: (85) 3105 3712 / WhatsApp (85) 98513 4385 (não recebe ligações)

Endereço: Sine Municipal 1 - Avenida Bezerra de Menezes, 459 - Otávio Bonfim

Endereço: Sine Municipal 3 - Avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

Endereço: Sine Municipal 5 - Avenida Augusto dos Anjos, 2458 - Siqueira

Veja a lista completa das vagas e quantitativo disponíveis

Teleoperador/telemarketing (86);

Vendedor (32);

Costureira de máquinas industriais (25);

Fiscal de prevenção de perdas (20);

Auxiliar de linhas de produção (18);

Atendente de hortifrutigranjeiros (15);

Supervisor de serviços gerais (15);

Analista de planejamento financeiro (15);

Analista de marketing (11);

Repositor de mercadorias (10);

Operador de caixa (10);

Açougueiro (6);

Lavador de veículos (6);

Pedreiro (5).

Tags