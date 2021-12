Receita Federal apreende roupas falsificadas em shopping popular de Fortaleza

Estabelecimentos alvo da ofensiva comercializavam produtos de marcas famosas com preços bem abaixo dos praticados no comércio formal

Ao menos dez lojas do Centro Fashion de Fortaleza foram alvo de uma operação da Receita Federal (RF) deflagrada na tarde desta quarta-feira, 1º de dezembro, contra o contrabando e falsificação de marcas famosas. Batizada de Vanitas, a ofensiva apreendeu diversos itens de confecção que haviam sido importados ilegalmente para comercialização a preços mais baixos do que os praticados no varejo formal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fortaleza Ordinária (@fortalezaordinaria) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação contou com apoio operacional da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que garantiu a segurança dos fiscais da Receita enquanto eram cumpridos os mandados de apreensão. A assessoria de imprensa da RF informou ao O POVO que o balanço da operação será divulgado nesta quinta-feira, 2, com os detalhes sobre a quantidade e o valor das mercadorias apreendidas.

Sobre o assunto Mais de três toneladas de eletrônicos e de brinquedos são apreendidos no Centro de Fortaleza

Operação Fabulas da PF investiga contrabando de cigarros

PF investiga fraudes no Auxílio Emergencial na Bahia

Poucas horas antes da operação, ainda durante a manhã, os agentes da RF estiveram no Centro de Fortaleza para fiscalizar cinco lojas que revendiam acessórios falsificados para smartphones. Os estabelecimentos anunciavam os produtos, principalmente, através das redes sociais.



Em regra, logo após as apreensões, os objetos falsificados são encaminhados para destruição. Contudo, nos casos em que as mercadorias não ofereçam risco à saúde humana, poderão ser submetidas a um processo de descaracterização e, na sequência, serem destinadas a instituições sem fins lucrativos em forma de doações. Também é possível que os produtos sejam leiloados ou incorporados ao patrimônio da própria RF. A destinação, segundo o órgão, depende da procedência dos objetos.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui.

Tags