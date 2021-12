Centro Fashion tem movimento intenso na véspera de Natal, mas venda decepciona

Apesar da forte presença dos consumidores no local, lojistas comentam que vendas tiveram baixa em comparação ao mesmo período no ano passado

O Centro Fashion Fortaleza registrou movimento intenso nesta véspera de Natal, 24 de dezembro. No local, consumidores aproveitaram para ir em busca dos presentes de Natal, assim como garantir vestuário para as festas de fim de ano. Localizado no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, o empreendimento seguia aberto até às 20 horas desta sexta-feira. Neste sábado, 25, dia da celebração do Natal, os boxes do Centro Fashion estarão fechados durante o feriado.

O movimento intenso foi percebido logo na entrada do empreendimento. Com opções de moda feminina, masculina, infantil e até roupa de praia, não faltou gente para buscar item para presentear ou ser presenteado durante este fim de ano. No entanto, apesar da forte presença dos consumidores no local, os lojistas que atuam no Centro Fashion comentam que o movimento não foi como o esperado para o mês de dezembro.

Segundo o vendedor Valdean Costa Lima, que trabalha em um boxe de moda masculina no local desde julho de 2020, as vendas no começo de dezembro não tiveram um bom movimento, mas nos dias que antecederam a véspera de Natal, o volume apresentou melhora. “Os primeiros dias não foram o que a gente esperava. Apenas semana passada que deu mais movimento, já nos últimos dias já foi caindo bastante. Hoje, na véspera de Natal, assim que abrimos, às 9 horas, já sentimos o movimento aumentar. A gente espera uma melhora semana que vem com as vendas do Réveillon", comenta.

Para a proprietária de loja, Tatiana Espinosa, que trabalha no Centro Fashion há três anos, o movimento das vendas neste ano está mais tranquilo em comparação a 2020. “Hoje aqui está tendo um bom movimento, mas em relação às vendas igual a do ano passado foi bem menor este ano. Durante o mês de dezembro foi bastante assim, teve movimento, mas não teve as vendas esperadas. A nossa expectativa, como a gente trabalha aqui com moda praia, é que as pessoas que vão passar o fim de ano na praia venham comprar os biquínis ”, disse.

A análise do cenário de baixa das vendas em dezembro também é comentado pela proprietária de loja, Eridan Oliveira. Há cinco anos no Centro Fashion, ela destaca que em 2021 as vendas não foram tão boas em comparação ao ano passado, mas que houve bastante movimento no local. "Desde às 10 horas o movimento aqui melhorou. Até ontem, o movimento estava muito bom, hoje tá um pouco mais calmo por conta que as pessoas viajaram”, comenta.

Consumidores



Em busca das compras de Natal e das festas de fim de ano, o cortador de confecção Rontenele do Nascimento, 29, explica que foi ao Centro Fashion na véspera de Natal por conta da folga que conseguiu do trabalho. “Eu deixo tudo para última hora por conta do trabalho. Hoje eu vim com a família para fazer as compras porque, infelizmente, foi o único tempo que eu tive. Hoje eu fiz compras para o Natal e para o final do ano. E o movimento aqui está muito intenso, a gente anda se esbarrando nas pessoas”, destaca.

A contadora Fernanda Cardoso, 40, da cidade de Belém, no Pará, que está em Fortaleza a passeio, conta que apesar do movimento intenso, os preços do local estão acessíveis para fazer as compras de Natal e fim de ano. “A gente compra uma lembrancinha para dar a cada um de final de ano. A gente veio para cá em 2016, e os preços aumentaram um pouco, mas não muito. Deu para comprar as lembranças”, conta.

Serviço

Centro Fashion Fortaleza

Onde: Avenida Filomeno Gomes, 430 - Jacarecanga, Fortaleza (CE)

Horário: Sexta-feira, 24 de dezembro - 9 às 20 horas

Contato: (85) 3241-4100



