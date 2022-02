Família e amigos acompanham sepultamento da travesti Sofia, morta no Bom Jardim

Família e amigos estiveram presentes no Cemitério do Bom Jardim, em Fortaleza, onde acompanharam o cortejo do corpo da travesti Sofia Giselly, neste sábado, 12. Ela foi morta a pedradas durante a madrugada da sexta-feira, 11, na Osório de Paiva, em Fortaleza.

Uma familiar, que O POVO não identifica, ressalta que muitos amigos estiveram no velório e no sepultamento, que aconteceram no Grande Bom Jardim. Sofia era querida e amada no Parque Santo Amaro, onde tinha muitos amigos. O sonho era o de se tornar cabeleireira e montar o próprio salão. "Sempre queria ter uma profissão, ter um salão", relatou.

Após o momento de despedida, a missão dos familiares é pedir Justiça. De acordo com informações da família, há câmeras de segurança nas proximidades do local do crime que podem auxiliar as investigações. Os parentes também questionam a versão inicial de que ela teria sido morta por um cliente.

Sofrimento de mãe

Mesmo com trâmites a serem resolvidos sobre a morte da filha, a mãe de Sofia, de acordo com a familiar, não consegue ter motivação para sair de casa. "Ela está sem condições. Só deitada. Só Deus para confortar o coração da gente", explica.

A música preferida de Sofia era De Mal a Pior, da cantora Larissa Emilly . Ela sempre pedia que a irmã colocasse para ouvir. A canção foi colocada no velório, antes do caixão ser fechado. "Mas é sempre assim, quando tudo tá bem, alguém insiste em mudar. Coração se acostuma, mas ainda se machuca", diz a letra.

Para mãe, irmã e amigos é impossível acostumar com a ausência que a música fala. "Tá sendo mais pra mim. Eu convivi muito. Eu sou a que mais era presente", diz uma irmã de nome preservado.

