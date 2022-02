Estudante de 14 anos é morto a caminho da escola com 15 tiros na cabeça

O garoto estava fardado e com a mochila quando foi atingido com 15 tiros na cabeça

Erick Ruan da Silva, de 14 anos, foi morto com 15 tiros na cabeça, no bairro José Walter, em Fortaleza, a caminho da escola. O caso foi registrado nesta sexta-feira, 11, no início da manhã. Ele estava fardado, com uma mochila e morreu no local. O menino era morador do residencial Cidade Jardim I.



Erick estudava na Escola de Ensino Fundamental e Médio Polivalente Modelo de Fortaleza. Os pais estavam arrumados para trabalhar e encontraram o filho morto. Alguns parentes informaram que o adolescente estava envolvido com atos infracionais análogos a roubo. A Polícia descartou que ele tenha sido vítima de latrocínio pelas características de execução. Nenhum pertence foi levado.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

