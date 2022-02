Caminhão cegonha tomba na BR-116 e trânsito é desviado

Por volta das 5 horas deste sábado, 5, um caminhão cegonha tombou na BR-116. O acidente ocorreu no quilômetro 428 , em Ipaumirim, no trevo com a BR-230. Não houve vítimas.

O trânsito está sendo orientado por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e flui normalmente. No entanto, há um desvio para os motoristas que seguem no sentido Fortaleza-Interior e necessitam entrar para a BR-230 no sentido Ceará-Paraíba.

O guincho foi acionado, mas ainda não há previsão para o destombamento do caminhão.

