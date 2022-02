Moradores do Conjunto Ceará tentam linchar suspeitos de roubo

Os moradores do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, e de áreas vizinhas, se reuniram para tentar linchar dois indivíduos suspeitos de roubo. O caso foi registrado na noite desta terça-feira, 8.



Um dos indivíduos estava em estado grave e foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Em um vídeo, ele aparece desacordado no chão no meio da rua, próximo à avenida H. O outro homem, que também sofreu agressões, estava no chão algemado.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.



