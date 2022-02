Homem de 24 anos é preso pela Polícia Civil com 91 munições na mochila

Um homem identificado como Mateus Moura da Silva, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará, no bairro Messejana, em Fortaleza, com 91 munições de diversos calibres. O flagrante aconteceu nessa terça-feira, 8, e, segundo a Polícia, ele já tinha antecedentes criminais por roubo.



Os policiais civis realizavam buscas quando abordaram o suspeito e encontraram a munição na mochila dele. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ele ainda tentou fugir, mas foi detido.

Mateus foi levado ao 13º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, que também abrange munições.

Ele será investigado sobre possível comercialização de armas e munições.

