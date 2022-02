Roubos de veículos reduzem 17,3% no mês de janeiro em Fortaleza

Fortaleza apresentou diminuição de 17,3% no índice referente aos roubos de veículos, durante o mês de janeiro de 2022. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), durante o período, foram registrados 343 casos. Já no mesmo período do ano anterior, houve 415 ocorrências.

Sobre o assunto Dois homens são presos suspeitos de participarem de roubo a ônibus em Caucaia

Prisões por corrupção chegam ao mais baixo nível em 14 anos no governo Bolsonaro

Fortaleza tem redução de 23,2% nos crimes contra o patrimônio em janeiro

Tiroteio é registrado no bairro Messejana e mobiliza equipes da PM em Fortaleza

Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). Em relação ao Ceará, o índice também apresentou redução, quando comparado ao ano anterior. Foram 690 casos contra 666, totalizando uma diminuição de 3,5%. Segundo a Geesp, a queda se mantém constante mês a mês. O ano de 2021 foi encerrado com diminuição de 16,3%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o delegado Pedro Viana, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil, o trabalho da unidade é determinante para o enfraquecimento de grupos criminosos. “A DRFVC tem atuado em várias frentes, monitorando associações criminosas especializadas em roubos, furtos, adulteração e clonagem de veículos, realizando constante acompanhamento de seus integrantes, bem como realizando operações qualificadas para cumprimento de mandados de prisões e de buscas e apreensões em desfavor dos infratores”, destaca o delegado.

A unidade ainda realiza fiscalizações em sucatas, desmanches e oficinas de veículos. “As ações da especializada estão focadas no combate aos receptadores, uma vez que estes são os grandes incentivadores dos roubos e furtos de veículos. Muitos veículos roubados acabam chegando nesses estabelecimentos, onde são desmontados e suas peças revendidas”, esclarece Pedro Viana.





Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags