Mesmo com paralisação, escolas municipais de Fortaleza iniciam ano letivo de 2022

A manhã desta terça-feira, 1º, marca o início do ano letivo de 2022 para mais de 242 mil estudantes da rede municipal de Fortaleza. Mesmo com servidores seguindo um calendário de paralisação, a recepção dos alunos nesse primeiro dia de aulas na educação infantil, no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) acontece normalmente.

"Contamos com monitores que já atuam no auxílio pedagógico das crianças e as escolas estão abertas para receber nossos estudantes", explica Dalila Saldanha, titular da Educação na Capital. São os monitores os responsáveis pelas salas de aula nos colégios em que os professores aderiram à paralisação. "A gente vem conduzindo um processo de diálogo com a categoria e de atender tudo o que é prioritário para Educação para que logo, logo volte à total normalidade", garante.

Em reunião na última sexta-feira, 28, os profissionais da rede municipal de ensino de Fortaleza decidiram adotar um calendário de paralisação, previsto para se estender até o dia 3 de fevereiro.

Nesta terça-feira, membros do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) estão na reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para reivindicar melhorias, além do reajuste anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT). Entre as demandas que a categoria reivindica, estão: concurso público para todos os cargos da educação; subvinculação e rateio do precatório de 2015 do antigo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); e abono para a contribuição previdenciária de 14% dos aposentados.

