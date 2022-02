Em Fortaleza, 242 mil alunos voltam às salas de aula nesta terça-feira

No início do ano letivo 2021, a rede de ensino contava com 235 mil estudantes.

O ano letivo de 2022 na rede municipal de ensino em Fortaleza tem início nesta terça-feira, 1º de fevereiro. As aulas começam 100% presenciais para os cerca de 242 mil alunos matriculados em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As unidades escolares ainda estão recebendo demanda de matrículas, portanto, a estimativa é que o número total de estudantes pode chegar a 245 mil. No início do ano letivo 2021, a rede de ensino contava com 235 mil estudantes.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (SME), "as unidades continuam equipadas com os insumos necessários e adaptadas. Além disso, os itens de proteção individual estão assegurados para alunos e profissionais". As máscaras N95 ou similares, de uso obrigatório para os profissionais conforme decreto estadual, "já estão sendo adquiridas".

Destaca-se ainda a obrigatoriedade da apresentação do passaporte de vacinação para os estudantes maiores de 18 anos, assim como dos profissionais e colaboradores. Ainda de acordo com a SME, equipes das unidades escolares estão atuando na sensibilização sobre a importância da imunização e cadastramento dos estudantes.

Até o dia 28 de janeiro, foram registrados 39.284 cadastros, o que corresponde a 30,7% do total de 128.009 alunos de 5 a 11 anos matriculados na rede municipal.

