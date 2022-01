Fortaleza registra mínima de 21,8°C na manhã deste sábado

Na sexta-feira, 28, a Capital Cearense registrou chuva e friozinho de 22°C. Segundo a Funceme, a temperatura aumentou um pouco à noite e voltou a cair na manhã de hoje. Veja previsão do tempo para Fortaleza e outras localidades do Ceará

Na manhã deste sábado, 29, Fortaleza registrou temperatura mínima de 21,8°C. No dia anterior, a temperatura mínima registrada foi de 22°C por volta das 11h, chegando a aumentar para 22,6° durante a noite.

No Ceará, foram registradas preciptações em, pelo menos, 106 municípios no intervalo das 7h de sexta-feira, 28, às 7h deste sábado, 29, conforme balanço preliminar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os maiores acumulados ocorreram nas macrorregiões da faixa litorânea:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São Gonçalo do Amarante: 86 mm

Jijoca de Jericoacoara: 73,5 mm

Caucaia: 65 mm

Conforme a previsão do tempo da Funceme para os próximos dias, há tendência de chuva em todas as macrorregiões cearenses. As preciptações devem ser passageiras, ocorrendo com intensidade de fraca a moderada em pontos isolados das macrorregiões do Estado.

No litoral do Estado, as chuvas devem ser mais prováveis no período da madrugada e começo da manhã, enquanto nas demais regiões devem ocorrer ao longo do dia.

Previsão do tempo: sábado, domingo e segunda



As preciptações previstas ocorrerão em decorrência de áreas de instabilidade e em virtude de efeitos locais, como umidade, relevo e temperatura.

Previsão do tempo: sábado (29)

Há baixa probabilidade de chuva com céu variando de nublado a parcialmente nublado na faixa litorânea do Estado, na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamúns. Nas demais macrorregiões do Ceará, é alta possibilidade de chuva isolada.

Previsão do tempo: domingo (30)

Com alta probabilidade de chuva isolada no Cariri e na Ibiapaba, o céu deverá estar parcialmente nublado nessas regiões. Nas demais macrorregiões, é baixa a probabilidade de chuva isolada.

Previsão do tempo: segunda (31)

Com céu parcialmente nublado, haverá alta probabilidade de chuva isolada no Cariri e na Ibiapaba. Nas demais macrorregiões do Estado, são baixas as chances de preciptações isolada.

Tags