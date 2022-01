Acidente com micro-ônibus gera transtorno no bairro São Gerardo neste sábado

Por volta das 4h da manhã deste sábado, 29, um micro-ônibus colidiu com um poste na rua Coronel Mozart Gondim, no cruzamento da via com a avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo. A rua foi interditada, o que causou transtorno no tráfego da área. O poste fica na entrada do estacionamento do supermercado Pão de Açúcar.

Até as 10h30min da manhã, a via continuava fechada para circulação de veículos e o micro-ônibus permanecia sobre a calçada. Na batida, o muro do supermercado também foi danificado pelo veículo.

Segundo informações repassadas por moradores da região e motoristas que circularam nas proximidades, havia fiação da rede elétrica pela calçada. Funcionários da Enel trabalhavam no local para reativação da rede elétrica. Moradores reclamavam do longo período sem o fornecimento de energia, prejudicando também estabelecimentos comerciais da área.

O motorista estaria circulando sozinho no veículo no momento do acidente. Um problema mecânico teria sido a causa da ocorrência. Não houve vítimas.





