Trecho da rua Costa Barros é bloqueado para obra, em Fortaleza; confira desvios

Em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) implementou nesta quinta-feira, 27, um desvio de tráfego temporário na rua Costa Barros. O trecho está localizado entre as ruas Nogueira Acioli e Rodrigues Júnior, no bairro Centro. O desvio seguirá até a próxima segunda-feira, 31, período em que uma obra de recuperação da laje de galeria pluvial será realizada na região.

A AMC orienta que os condutores que trafegam pelo local devem entrar à direita na Nogueira Acioli, à esquerda na Tenente Benévolo, à esquerda na Rodrigues Júnior e à direita na Costa Barros.

O órgão ressaltou que os agentes de trânsito e orientadores do Via Livre darão suporte operacional à intervenção para adaptação de motoristas e pedestres no período de execução dos trabalhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lagoa da Viúva, em Fortaleza, está com 95% dos serviços concluídos; veja fotos

Motorista envolvido em acidente com ciclistas em Fortaleza paga fiança de R$ 4 mil e é solto

Chove em mais 140 municípios cearenses; em Fortaleza, túnel da Alberto Sá está alagado

Itinerário dos ônibus

Por conta da obra no trecho, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que desviará o itinerário de sete linhas, que devem acessar a rua Nogueira Acioli, depois a rua Tenente Benévolo, seguir até a avenida Dom Manoel e retomar o itinerário vigente.

Confira as linhas:

031 - Av. Borges de Melo/Papicu I

034 - Av. Paranjana I (Corujão)

038 - Parangaba/Papicu I

042 – Antônio Bezerra/Fco Sá/Papicu I

048 - Parangaba/Papicu I (Corujão)

086 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont

833 - Cidade 2000/Centro



Tags