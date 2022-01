Suspeito de matar irmão é preso momentos após o crime em Redenção

Com ele, foi encontrada uma faca, que teria sido a arma utilizada no crime

Um homem de 49 anos morreu após receber golpes de faca na manhã desse domingo, 23. O crime aconteceu em uma residência no bairro Alto da Bela Vista, no município de Redenção. O suspeito do homicídio é o próprio irmão da vítima, que foi preso momentos depois, próximo ao cemitério da cidade.

A equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e deu início às diligências logo após a ocorrência do crime. Com base nas informações obtidas durante as diligências, o suspeito seria o irmão da vítima, que teria desferido os golpes após um desentendimento.

Com as informações, os policiais militares conseguiram localizar o suspeito, identificado como Antônio Bezerra Fernandes Junior, de 55 anos. Com ele, foi encontrada uma faca, que teria sido a arma utilizada no crime.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Baturité, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na região. Na delegacia, um procedimento foi registrado e Fernandes foi autuado em flagrante por homicídio doloso.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3332-2651 ou para WhatsApp (85) 99143-0448 da Delegacia Municipal de Redenção.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

