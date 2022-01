Fortaleza tem apenas 40% do público infantil cadastrado para a vacinação contra a Covid-19

Passados mais de um mês desde a abertura do cadastro para a vacinação de crianças na faixa etária de cinco a 11 anos, apenas 40,55% do público apto a receber esse tipo de imunizante em Fortaleza confirmou o cadastramento. É o que informa o painel IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), nos dados atualizados nesta sexta-feira, 21.



Segundo a Prefeitura, a Capital tem cerca de 283.806 crianças na faixa de idade recomendada para tomar o imunizante. Já o número de cadastros na Plataforma Saúde Digital, da Sesa, chega a pouco mais de 115 mil. Desses, 70%, o equivalente a 111 mil, foram confirmados por e-mail, requisito necessário para que o sistema processe a data de agendamento da aplicação. Os outros 30% precisam ter a pendência resolvida para que os dados sejam, efetivamente, validados. Veja aqui o passo a passo para confirmar o cadastro.



Do total de crianças cadastradas, 1.084 possuem algum tipo de comorbidade, condição que assegura prioridade no recebimento das doses. De acordo com o IntegraSus, desde o início do cadastramento, em 16 de dezembro, o dia com maior lançamento de dados no sistema foi 14 de janeiro, quando 10.080 crianças tiveram suas informações confirmadas na plataforma. Já a menor estatística se deu em 31 de dezembro, às vésperas do réveillon, dia em que apenas 143 cadastros foram efetuados.

Apesar do apelo do prefeito José Sarto (PDT) e das autoridades de saúde da Capital para que os pais cadastrem seus filhos e os levem aos postos de vacinação, o IntegraSUS mostra que o número de novos cadastros para vacinação infantil em Fortaleza está em queda há pelo menos cinco dias. No dia 17, foram 7.946, número que caiu para 6.322 no dia 18, 5.669 no dia 19, 4.062 no dia 20 e 1.154 nesta sexta-feira, dia 21.



Além do ritmo lento nos cadastros, a procura pelo imunizante infantil também está em baixa na Capital. É por esse motivo que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove repescagem para o grupo de crianças neste fim de semana. No sábado, 22, a vacina estará disponível no Centro de Eventos do Ceará, de 9h às 17h, e em mais quatro postos de Saúde. Já no domingo, 23, o atendimento será exclusivamente no Centro de Eventos, no mesmo horário do dia anterior.



Endereços dos postos de saúde para repescagem infantil:



Posto de Saúde Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará)



Posto de Saúde José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim)



Posto de Saúde Regina Maria da Silva Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)



Posto de Saúde Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro,1480 – Boa Vista)

A SMS ainda não informou o total de doses aplicadas no público infantil da Capital. Para reverter a baixa adesão ao cadastramento, a pasta lançou um mutirão com mais de 50 pontos de atendimento destinados ao público sem acesso à internet, o que não tenha conseguido confirmar os dados no sistema.

Confira a relação dos locais:



Terminais de ônibus



Messejana, Papicu, Antônio Bezerra e Parangaba



Secretarias Executivas Regionais (Centrais de Acolhimento)



Secretaria Regional 1: Rua Dom Jerônimo, 20 - Otávio Bonfim



Secretaria Regional 2: Rua Tavares Coutinho, 2225 - Varjota



Secretarias Regionais 3 e 11: Av. Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia



Secretarias Regionais 4 e 8: Av. Dr. Silas Munguba, 3770 – Serrinha



Secretarias Regionais 5 e 10: Av. Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso



Secretarias Regionais 6 e 9: Rua Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana



Secretaria Regional 7: Rua Atilano Moura, 420 - Patriolino Ribeiro



Secretaria Regional 12: Rua Major Facundo, 907 - Centro



Equipamentos da Juventude



Cuca Barra: Av. Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará



Cuca Mondubim: Rua Prof. Glauco Lobo - Mondubim



Cuca Jangurussu: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu



Cuca José Walter: Rua 69 - 2ª etapa - José Walter



Centro Cultural Canindezinho: Avenida Osório de Paiva, 6297 - Canindezinho



Pracinha da Cultura do Ancuri: Av. Dionísio Leonel Alencar, 4095 - Pedras



Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH)



CCDH do Conjunto Ceará: Av. Alanis Maria, 461 – Conjunto Ceará - 1° Etapa



CCDH do Conjunto Palmeiras: Av. Castelo de Castro, s/n Conjunto Palmeiras



CCDH do Cristo Redentor: Av. Monsenhor Hélio Campos, 178 - Cristo Redentor



Centros de Referência da Assistência Social (Cras)



Cras Jacarecanga: Rua Senador Alencar, 1540 - Jacarecanga



Cras Barra do Ceará: Rua Cândido Castelo Branco, s/n - Barra do Ceará



Cras Mucuripe: Rua Professor Luís Costa, 142 - Mucuripe



Cras Serviluz: Avenida Zezé Diogo, 1038 - Serviluz



Cras Lagamar: Rua Sabino Monte, 4506 - São João do Tauape/Lagamar



Cras Praia do Futuro: Rua Clovis Arrais Maia, 6430 - Praia do Futuro



Cras Bela Vista: Rua Mario de Andrade, 496-A - Bela Vista



Cras João XXIII: Rua Visconde do Cauipe, 200 - João XXIII



Cras Presidente Kennedy: Conjunto Castelo Branco, s/n Quadra F - Presidente Kennedy



Cras Antônio Bezerra: Rua Cândido Maia, 245 – Antônio Bezerra



Cras Quintino Cunha: Rua Ilha do Bote, 334 – Quintino Cunha



Cras Vila União: Rua do Avião, s/n - Vila União



Cras Serrinha: Rua Inácio Parente, 100 - Serrinha



Cras Couto Fernandes: Avenida João Pessoa, 4474 - Damas



Cras Granja Portugal: Rua Humberto Lomeu, 1130 – Granja Portugal



Cras Aracapé: Rua Poliana, s/n - Mondubim



Cras Canindezinho: Rua Coronel José Maurício, 405 - Canindezinho



Cras Bom Jardim: Rua Coronel João Correia, 2023 - Bom Jardim



Cras Mondubim: Avenida Waldir Diogo, 840 - Mondubim



Cras Genibaú: Avenida I, 340, 3ª Etapa – Conjunto Ceará



Cras Conjunto Esperança: Rua 103, nº 195 – Conjunto Esperança



Cras Conjunto Palmeiras: Rua Iracema, 1860 - Conjunto Palmeiras



Cras Jardim das Oliveiras: Rua Major Otacílio Afonso de Souza, 61 - Jardim das Oliveiras



Cras Castelão: Avenida Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista



Cras João Paulo II: Rua 10, n° 75 - Barroso



Cras Dendê: Rua Adolfo Moreira de Carvalho, 96 - Dendê



Cras Messejana: Rua Edmilson Coelho, 1720 - Curió

