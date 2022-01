Homem mata colega de trabalho a golpes de foice no Montese

Mauricelio Albuquerque Cunha, de 32 anos, permaneceu no local do crime até a chegada da Polícia. Ele foi preso em flagrante por homicídio

Um homem matou o colega de trabalho a golpes de foice no bairro Montese, na última quinta-feira, 20. Os dois teriam um desentendimento e trabalhavam em um prédio. O responsável pelo crime permaneceu ao lado do corpo aguardando a chegada da Polícia.

De acordo com nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar prenderam Francisco Mauricelio Albuquerque Cunha, de 32 anos. Já a vítima, de nome não informado, tinha 45 anos. A nota confirma a informação de que Mauricélio permaneceu no local do crime.

"O suspeito foi localizado ainda na cena do crime e conduzido para o 11º Distrito Policial (DP). Ainda durante a ofensiva, uma foice foi apreendida. Na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Francisco Mauricelio foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso. Ele foi colocado à disposição da Justiça", divulgou o órgão.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

