Prefeitura de Fortaleza selecionará 100 alunos da rede pública para intercâmbio nacional

Prefeitura de Fortaleza lançou nesta quarta-feira, 19, a 1ª edição do Liderança Jovem Fortaleza, programa de intercâmbio nacional para jovens entre 18 e 29 anos. A proposta é promover intercâmbio nacional para estudantes da rede pública e do Educação de Jovens e Adultos (EJA). Durante o período da viagem, os alunos terão cursos preparatórios sobre Direitos Humanos e Diversidade, sendo esta dividida em cultural, étnico-racial e de gênero.

"Esses jovens terão um assessoramento e atuarão em organizações, instituições e empresas. As turmas vão chegar nas áreas e conhecer a realidade dos lugares, para perceber o funcionamento de outras comunidades diante e problemas comuns em diversos territórios em Fortaleza", comentou o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em live nas redes sociais.

O programa selecionará 100 jovens atuantes na cultura, esporte, economia criativa, meio ambiente e etc. As ações sociais realizadas pelos estudantes precisam estar envolvidaw com atuação de lideranças em territórios na Capital, de maneira formal ou informal. Os jovens visitarão cinco cidades no Brasil: Campo Grande (MS), Manaus (AM), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

O prefeito José Sarto informou que o projeto possui investimento do fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiar as passagens de ida e volta dos estudantes, estadia, alimentação, seguro de saúde e uma bolsa de R$ 1.600.

Quando a viagem se encerrar, os 100 alunos deverão realizar projetos nas comunidades através do Concurso das Intervenções Sociais. A competição premiará as 20 (vinte) melhores ações com kit que contém: um notebook, um impressora, um projetor, uma tela de projeção e uma caixa de som. "Isso é para incentivar com que o estudante faça um projeto na sua comunidade", salienta o prefeito.

Quem pode participar?

Jovens com idade entre 18 e 29 anos;

Residentes em Fortaleza;

Que tenham atuação comunitária, seja por participar ou por construir algum projeto em sua comunidade;

Egressos do Sistema Público de Ensino e/ou do Programa Academia ENEM das edições 2019 e 2020.

* Para realizar a inscrição basca clicar aqui

