Bolsonaro cita Ceará em entrevistas e planeja visita: por que ele mira tanto o Estado

Duas vezes na mesma semana, o presidente Jair Bolsonaro (PL) citou o Ceará em entrevistas. Nas duas criticou o governador Camilo Santana (PT) e na segunda manifestou apoio a Capitão Wagner (Pros) para governador, com objetivo de mudar a segurança no Estado.

Nesta semana, o presidente anunciou ainda que pretende visitar o Ceará em fevereiro. Ele deverá ir à barragem de Jati. Por que Bolsonaro fala tanto no Ceará? É a essa resposta que os jornalistas Guálter George, Carlos Mazza, Carlos Holanda e Érico Firmo tentam responder no episódio #169 do Jogo Político. Ouça abaixo:

O podcast trata ainda do papel que Bolsonaro pode ter na campanha de Wagner, e qual a vinculação que o hoje deputado federal deverá manter com o presidente. Além disso, debate a influência da pauta da segurança pública na campanha estadual cearense.

