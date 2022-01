Volta às aulas presenciais: escolas particulares mantêm calendário

As escolas do ensino municipal já estavam planejando retornar em fevereiro, portanto não mudaram o calendário de volta às aulas

As instituições de ensino particular irão manter o calendário original de volta às aulas para o ensino fundamental I, que engloba as crianças de 5 a 11 anos. Elas seguem a recomendação do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe), que não aderiu ao adiamento de 15 dias recomendado pelo Governo do Ceará, em decreto estadual.

A prorrogação é sugerida para que o Estado possa "avaliar a evolução do cenário epidemiológico", além de aumentar o espaço de tempo para a vacinação da faixa etária iniciada no sábado, dia 15. Seguindo as instruções do Sinepe, cada escola retorna em um dia diferente, ainda que a maioria esteja programada para segunda, 17, ou durante esta semana.

Sobre o assunto Ceará inicia vacinação infantil contra Covid-19 neste sábado, 15

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É o caso do Colégio Antares, que volta terça-feira, dia 18. Em nota publicada nas redes sociais, a instituição reafirmou a manutenção da data e o retorno presencial, mas também informou que “as famílias dos alunos do 1° ao 6° ano do ensino fundamental poderão optar entre as modalidades de ensino presencial ou remoto” no período entre 18 e 28 de janeiro.

Adryane Gorayeb, geógrafa e mãe de Clarissa, de 9 anos, disse que o Antares não consultou os pais sobre a possibilidade de adiamento ou como funcionaria o retorno remoto da faixa etária. Mesmo assim, ela afirma que a filha irá voltar presencialmente, confiando nas medidas de segurança da escola, como o distanciamento das carteiras, diminuição do fluxo de alunos e o uso de máscara.

Sobre o assunto Volta às aulas: rede estadual retoma atividades em 31 de janeiro e escolas municipais em fevereiro

Exigência da N95 começa a valer no dia 24 e não inclui todos os trabalhadores; entenda

Já no 7 de Setembro, as aulas estavam programadas para voltarem no dia 24 de janeiro, o que também motivou a não-adesão ao adiamento. “O governador recomendou que decidíssemos isso junto com as famílias. E a vasta maioria das famílias do 7 de Setembro prefere que as aulas sejam mantidas”, afirma a instituição por meio de assessoria de imprensa. “Teremos aulas remotas para os alunos que têm razões médicas para não frequentar presencialmente. Nos próximos dias vamos ouvir as famílias para ver se mais alguma medida será necessária”, avisa.

O Christus também terá a modalidade remota para estudantes com atestado e retoma as aulas nos dias 18 e 19 de janeiro.

“Nós estamos tomando todas as medidas de cuidado, e a escola é bem atenciosa a isso de usar máscara. E ele estuda de tarde, então a turma dele tem poucos alunos, em torno de sete, oito. Então isso deixa a gente mais tranquilo”, comenta Gabriela Fonteles, mãe de André, de 6 anos.

André estuda na escola Espaço Inteligente e volta às aulas terça-feira, dia 18. O que preocupa a família é a espera pelo agendamento da vacinação contra a Covid-19, mas o menino já está vacinado contra a gripe. Apesar das preocupações e seguros com as medidas de segurança individuais e da escola, o que a mãe entende é que “não pode ficar sem escola como foi da outra vez”.

Tags