Noivos que sofreram golpe de cerimonialista horas antes do casamento ganham festa completa

Casal de Fortaleza foi avisado por meio de mensagem no WhatsApp que a festa no buffet não poderia mais ser realizada. Caso aconteceu no último dia 18

O casal Kelly de Sá e João Gadelha já estavam arrumados e prestes a realizar o sonho do casamento no dia 18 de dezembro, em Fortaleza, quando foram surpreendidos por uma mensagem de WhatsApp enviada pela cerimonialista informando que o buffet, na Parangaba, seria cancelado. A história poderia ter um final triste se não fosse a boa ação conjunta de pessoas que, sensibilizadas, decidiram dar uma festa completa para celebrar a união.

LEIA MAIS | Noivos são informados de cancelamento do buffet do casamento 2 horas antes da cerimônia em Fortaleza



Tudo começou quando o DJ Thieres Deejay tomou conhecimento do caso por meio de grupos do WhatsApp que participa com outros profissionais da área de eventos. De acordo com ele, a cerimonialista que aplicou o golpe, Stephanie Ellus, já tinha fama de enganar os clientes. Sensibilizado com o episódio, ele não pensou duas vezes e decidiu tentar providenciar uma nova festa para Kelly e João.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Quando foi no domingo, 19, eu já procurei a Kelly pelo Instagram. Por meio do direct, enviei algumas palavras de força e já disponibilizei o meu serviço, não só a parte de DJ, como iluminação e som, porque eu também trabalho com isso e tenho essa estrutura. Depois, eu tive a ideia da gente criar uma corrente do bem, onde agregamos outros profissionais amigos”, explica Thieres.

A corrente foi tão grande que o casal recebeu uma extensa lista com os preparativos e tudo que terão direito em uma nova festa, marcada para acontecer no dia 13 de janeiro. A iniciativa de Thieres garantiu que o casamento seja celebrado em um novo espaço, no Imperial Pallace Buffet, com direito a cerimonial, cabelo e maquiagem, iluminação decorativa, filmagem, bolo, lembrancinhas, vestido da noiva, roupa do noivo e muitos outros itens.

LEIA MAIS | Golpe do Buffet: cerimonialista acusada de calotes é levada à delegacia nesta terça, 21

Apesar do trauma, Kelly visitou o espeço pela primeira vez nessa segunda-feira, 27, e não conseguiu esconder a emoção. "Ontem, teve a primeira reunião no buffet, onde eu conheci meu cerimonial e a dona do buffet. Foi aí que eu vi que realmente tinha ganhado essa festa com tudo. A festa vai ter tudo, algo que a gente nunca sonhou e nem passou pela nossa cabeça [...] Lá, parece um palácio de lindo. Um sonho, viu?", comenta.

"Ainda existem pessoas boas, principalmente esses profissionais que se prontificaram, que realmente representam a área de eventos. São profissionais que trabalham com os sonhos das pessoas e a gente não sabe nem como agradecer. É um momento de alegria tão grande, porque foi um choque, a gente não esperava que tudo isso estivesse sendo preparado", pontua a esposa de João. Apesar de terem sido impossibilitados de celebrar por conta do golpe, o casal não deixou de receber as bênçãos na igreja no mesmo dia.

Kelly explica que o incidente serviu como um alerta e encorajou outras pessoas a relatarem golpes semelhantes que tinham sofrido por parte da mesma cerimonialista. "Isso nunca era para ter acontecido com ninguém, mas eu acho que o que aconteceu com a gente foi para mostrar para as pessoas que ninguém pode brincar com o sonho de ninguém", completa.

Por meio de uma publicação no Instagram feita nessa segunda-feira, 27, ela celebra a boa notícia. "O choro dura uma noite, mas alegria vem pela manhã. O choro agora é de alegria. Ganhamos uma festa e eu ainda estou em choque. Só quero agradecer a Deus em primeiro lugar e depois ao @thieresdeejay, que tomou a iniciativa, e a cada profissional que se prontificou a nos presentear com nosso lindo sonho", escreveu.

Ação judicial

De acordo com Daniel Gomes, advogado da área cível que está representando Kelly e João, haverá uma reunião para que ele possa ter acesso a toda a documentação, incluindo o Boletim de Ocorrência e/ou Inquérito do ocorrido. Além disso, será movida uma ação judicial contra a cerimonialista.



"Neste caso, houve uma quebra contratual de prestação de serviço, em que gerou um constrangimento aos noivos. Entraremos com uma ação judicial de indenização, com multa contratual e danos morais", explica Daniel.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags