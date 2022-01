Pessoas se aglomeram na entrada do Vapt Vupt da Messejana em busca de agendamento

Um grupo de pessoas se aglomera na entrada do Vapt Vupt da Messejana na manhã desta quinta-feira, 13. Segundo relatos, o sistema da unidade não estaria apresentando novas datas para agendamento. Sob o sol das 9 horas da manhã, os indivíduos, inclusive idosos, aguardam o atendimento para solicitar RGs, cadastro no Sine/IDT, dentro outros serviços oferecidos pela unidade pública.

Verificado pelo O POVO na manhã desta quinta, 13, o site da unidade não apresentava novas datas para agendamento em janeiro. No local, os presentem optam por procurar espécie de "banca" que realiza o agendamento por um valor de R$ 5, contudo, com o sistema fora do ar, não está sendo possível realizar o atendimento.

Site do Vapt Vupt não apresenta novas datas para agendamento em janeiro (Foto: Reprodução)



O pedreiro Gilson da Silva Carvalho, 48, chegou à unidade às 7 horas e estava aguardando ser atendido desde o dia anterior, quando sua filha tentou realizar o agendamento: "Não deu certo. O sistema estava fora do ar". Ainda segundo ele, a burocracia para ser atendido na unidade é grande. "Estou aqui esperando enquanto perco um dia de trabalho para tentar o objetivo que a gente quer, mas não estou conseguindo", afirmou Gilson.

Patrícia Paulino, que também aguardava atendimento no local, está desempregada e buscava o cadastro na plataforma Sine/IDT há mais de uma semana. "Eu não consigo agendar para ver se tem vaga aqui no Sine, aí estou na fila aqui, mas está fora do ar. A minha expectativa é voltar para cada mais uma vez sem emprego", disse.

O POVO entrou em contato com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS), que é a responsável pelos Vapt Vupts, para saber o que está ocorrendo e aguarda resposta.

Com informações da repórter Mônica Damasceno, da rádio O POVO CBN

