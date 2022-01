Réveillon na Lions: público celebra passagem do ano no Centro de Fortaleza

Na Praça dos Leões, no Centro, o público mais jovem celebrava a passagem do ano no bar Lions. Com programação composta de DJs, o estabelecimento fechou parte do espaço da praça com grades.

Havia pouco espaçamento entre as mesas e diversos clientes sem o uso de máscaras. Apesar disso, não foi registrada grande aglomeração no local. Além do próprio bar, diversos ambulantes vendiam bebidas alcoólicas e comidas ao público presente.

