Navio-Escola "Brasil" estará atracado em Fortaleza até dia 3 de janeiro

Um dos navios mais importantes da Marinha do Brasil, o Navio-Escola está atracado no Porto de Fortaleza. Por causa da Covid-19, não haverá visitação

O Navio-Escola “Brasil” está ancorado no Porto de Fortaleza entre os dias 31 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022. O NE “Brasil” é comandado pelo capitão de Mar e Guerra, Marcelo do Nascimento Marcelino, que assumiu o cargo em 26 de fevereiro de 2021. O Navio desatracou da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ) em 4 de agosto de 2021.



A Marinha do Brasil, por intermédio do Navio-Escola Brasil, providencia instrução prática aos jovens recém-saídos da Escola Naval, complementando os conhecimentos teóricos e aprimorando a formação cultural dos futuros Oficiais da Marinha do Brasil (MB).

O Navio-Escola "Brasil" está ancorado no porto de Fortaleza e ficará pelo porto entre os dias 31 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022.



São ministradas aulas práticas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e administração naval, bem como é conduzida a importante fase de adaptação à vida de bordo.

Segundo o portal da Marinha do Brasil, a instrução prática "tem o propósito de complementar, com ênfase na experiência prática, a formação dos futuros Oficiais da Marinha; aprimorar a formação profissional e cultural desses jovens; e representar o país nos diversos portos a serem visitados, promovendo o estreitamento dos laços com as nações amigas”.

Nesta viagem, devido à pandemia da Covid-19, o Navio adotou um protocolo de segurança especial, com medidas sanitárias e monitoramento médico da tripulação. Em face da situação atual, o Navio, excepcionalmente, não estará aberto à visitação pública.

Sua construção foi realizada pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a partir de um projeto desenvolvido pela Diretoria de Engenharia Naval e foi iniciada em setembro de 1981. (Foto: Divulgação - MARINHA DO BRASIL)



O Navio-Escola





O Navio Escola Brasil - U 27, recebe este nome em homenagem ao País. Sua construção foi realizada pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a partir de um projeto desenvolvido pela Diretoria de Engenharia Naval e foi iniciada em setembro de 1981. No dia 23 de setembro de 1983, o navio foi lançado ao mar e dia 21 de agosto de 1986, o NE se associou à Marinha.

De acordo com a Marinha, o navio tem se tornado cada vez mais moderno, tendo várias atualizações ao longo do tempo, como um sistema de simulação tática e treinamento, importante recurso instrucional de operações navais; um centro de integração de sensores para navegação eletrônica; um sistema de controle de avarias; e um sistema de controle e monitoramento da propulsão.

No período compreendido entre 4 de agosto de 2021 a 9 de janeiro de 2022, o Navio-Escola visitará treze portos, em onze países, incluindo o Brasil (Foto: Divulgação - MARINHA DO BRASIL)



No período compreendido entre 4 de agosto de 2021 a 9 de janeiro de 2022, o Navio-Escola visitará treze portos, em onze países, incluindo o Brasil, seguindo esta sequência: Natal (BRA), Mindelo (CPV), Lisboa (PRT), Hamburgo (DEU), Londres (GBR), Koper (SVN), Pireu (GRC), Civitavecchia (ITA), Toulon (FRA), Ponta Delgada (PRT), Ft. Lauderdale (USA), Cartagena (COL) e Fortaleza (BRA).



