Sul do Ceará deve apresentar melhores condições de chuva neste Natal

O Natal poderá ser de chuva no sul do Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nesta véspera de Natal, as macrorregiões da Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e no sul da Jaguaribana deverão apresentar cenário mais favorável para precipitações.

Há ainda baixa possibilidade para o litoral nesta sexta-feira, 24. A Funceme reforça que não estão descartados registros pontuais nas demais áreas do Estado.

No sábado, 25, o céu poderá variar de nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade (de 20 a 40%) de chuva em todas as macrorregiões.

Meteorologistas da Funceme explica que chuvas previstas deverão ocorrer em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Previsões do Verão

Desde a última terça-feira, 21, é verão em todo o Hemisfério Sul. Entre as características da estação estão os dias mais longos, as temperaturas elevadas e, no caso do Ceará, as chuvas mais constantes, principalmente a partir de janeiro e fevereiro.

“Aqui no Ceará faz calor o ano todo e, nesta época, não há muita variação na temperatura média. Assim, o cearense acaba não percebendo a chegada do verão do ponto de vista do calor. Porém, com o início das chuvas, há uma leve redução na velocidade do ventos e com a umidade mais alta, pode-se sentir um desconforto térmico maior, o popular abafado”, explica a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto.

Já as chuvas podem ficar mais fortes e constantes. Em dezembro, a média é de 31,6 milímetros. Em janeiro, é de 98,7 mm. Em fevereiro, quando começa a Estação Chuvosa, sobre para 118,6 milímetros.

