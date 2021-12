Vídeo: homens furtam boneco do Papai Noel na véspera de Natal em Fortaleza

Na noite dessa sexta-feira, 24, véspera de Natal, dois homens furtaram um boneco do Papai Noel na entrada de um comércio no bairro João XXIII, em Fortaleza. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está apurando o ocorrido.

Em vídeo capturado por câmeras de segurança, é possível ver que os homens cobrem o rosto com as próprias roupas para praticarem o crime. Eles desprendem o boneco decorativo do suporte e das cordas que o prendiam e saem com o Papai Noel.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas ainda pelo número (85) 3101-5663, do 27° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.



As denúncias podem ser feitas também para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

A PC-CE orienta sobre a importância que o caso seja comunicado às autoridades por meio de Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito via Delegacia Eletrônica (Deletron), pelo site: https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, ou presencialmente no 27° Distrito Policial (DP), unidade que cobre a região.





