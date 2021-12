Suspeito de assalto é morto e adolescente é baleado no Vila Velha

Um homem foi morto e um adolescente de 16 anos foi ferido na tarde desta sexta-feira, 24, no bairro Vila Velha. Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla tentou praticar um assalto em um estabelecimento comercial do bairro e foi atingida por disparos de arma de fogo. O adulto, ainda não identificado, morreu no local. Já o adolescente foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde encontra-se sob escolta policial.



Não foi informado quem foi o autor dos disparos. “As circunstâncias sobre o homicídio serão apuradas pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa)”, informou a SSPDS. Um ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo foi lavrado contra o adolescente.

Um revólver calibre 32 com seis munições e uma motocicleta com registro de roubo foram apreendidos pelos policiais militares no local do crime e encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).



Denuncie

A SSPDS reforça que informações sobre crimes podem ser repassadas à Polícia através do número 181, o Disque-Denúncia da pasta. Também é disponibilizado um número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O número é (85) 3101-0181.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é WhatsApp. “O sigilo e o anonimato são garantidos”, ressalta a SSPDS



