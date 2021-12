PRF faz apreensão milionária de drogas em Acaraú

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprenderam, nesta sexta-feira, 24, 30,72 quilos de cloridrato de cocaína. A ação foi registrada no município de Acaraú, a 233.5 KM de Fortaleza.

De acordo com a corporação, por volta das 12h30 desta sexta-feira, uma equipe da PRF abordou veículo Fiat Uno de cor prata. Ao ser indagado pelos policiais sobre origem e destino, o motorista, de 29 anos, mostrou-se nervoso, com informações desconexas, dando indício aos policiais que algo estava errado.

Após uma vistoria feita no veículo, os policiais encontraram 30 tabletes de cloridato de cocaína, que estavam escondidos dentro do painel frontal, na parte interna do automóvel, embalados com fita adesiva.

O motorista do carro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a delegacia regional de Itapipoca, a 139.9 KM de Fortaleza.

De acordo com a PRF, caso o produto tivesse sido vendido, poderia ter gerado um lucro de mais de R$4.5 milhões ao crime organizado.

