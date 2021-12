Natal dos Pobres: missa, presépio vivo e ceia para pessoas em situação de rua

No dia 24 de dezembro ocorrerá a ação “Natal dos Pobres”, promovida pelo Shalom Amigo dos Pobres, a partir das 17 horas, na rua Floriano Peixoto, 1375, no Centro de Fortaleza. Para celebrar a data, uma programação especial foi planejada e conta com a Santa Missa, música e uma oração para celebrar o momento. Interessados podem ajudar com doações (veja abaixo).

“Deus se fez pobre. Então, celebrar o Natal com os mais necessitados é estar ainda mais próximo dele”, ressaltou Thacio Romano, administrador da sede do Shalom Amigo dos Pobres, sobre a importância do momento. Após as celebrações, haverá a distribuição da ceia natalina com música ao vivo.

Para atender aos protocolos sanitários da pandemia de Covid-19, o evento contará com o limite máximo de 70 pessoas, que estão sendo convidadas pelo projeto Shalom. “Serão 70 pessoas entre convidados e acolhidos pelos projetos. Nossos amigos estão recebendo um convite para a celebração desde a segunda-feira, 20”, detalhou Thácio.

Projeto “Shalom Amigo dos Pobres”

Em 2020, no início da pandemia de Covid-19, a Comunidade Católica Shalom iniciou o Projeto “Shalom Amigo dos Pobres” com o objetivo de amparar, alimentar e oferecer apoio espiritual às pessoas em situação de rua que ficaram sem nenhuma assistência. Apesar da reabertura do comércio, a iniciativa reforça mais uma vez a necessidade de novas doações e voluntários.

O projeto, sustentado por parcerias com empresas e doações, precisa de donativos e de recursos financeiros. As formas de doação e os pontos de entrega estão disponíveis no site do projeto. O projeto está sempre em busca de doações de alimentos, roupas, produtos de higiene em geral e pessoal, além de cobertores, toalhas, máscaras, luvas e medicações.

Serviço

Natal dos Pobres

Contato para doações: (85) 99962 5588

Cadastro para voluntários: amigodospobres.org

Doações: amigodospobres.org

