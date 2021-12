População em situação recebe almoço especial de Natal em Fortaleza

Esta será a segunda campanha realizada pela Prefeitura de Fortaleza visando atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social

Nesta quarta-feira, 22, a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), oferecerá um almoço especial de Natal e distribuirá mil panetones para a população em situação de rua. As refeições começam a ser distribuídas às 11 horas nas três unidades do Espaço Higiene Cidadã e no Refeitório Social.

O cardápio inclui ave natalina desfiada, arroz, macarrão, salada de batata com maçã e passas e farofa de bacon. Segundo o titular da SDHDS, Cláudio Pinho, a Prefeitura está tentando dar uma alimentação especial para a população mais vulnerável neste Natal. “Sabemos da dificuldade desse público e fazemos tudo para minimizar os impactos de estar na rua. Ofertamos alimentação, atendimentos sociais, dormitórios, entre outras ações, através dos nossos equipamentos da assistência social”, disse Cláudio.

Refeição cotidiana à população em situação de rua

Para garantir a segurança alimentar da população em situação de rua e em vulnerabilidade social, a Prefeitura de Fortaleza fornece mais de 100 mil refeições por mês em seus equipamentos.

São beneficiadas com a ação Instituições de Acolhimentos da População de Rua, Centros de Referência da População de Rua (Centros Pop), Centro de Convivência, sete Acolhimentos de Crianças e Adolescentes, os Espaços de Higiene Cidadã, Refeitório Social e Pousadas Sociais.

Esta será a segunda campanha realizada pela prefeitura visando atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na última quarta-feira (15/12), os usuários das duas unidades dos Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) também tiveram uma confraternização de Natal.

