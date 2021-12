Ceias de Natal e Réveillon: produtos iguais, mas preços que variam até 196%; veja lista do Procon

Iguais produtos comercializados para ceias de Natal e Réveillon chegam a ter uma diferença de preços de até 196%, dependendo de onde o fortalezense faz a compra.

É o que revela pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 22, do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), que levantou valores de diferentes marcas e tipos de 59 itens, entre queijo, farofa pronta, azeitona, panetone, chocotone, azeite de oliva, frutas frescas, frutas enlatadas, caixa de bombons, carnes/aves/peixes, espumantes, vinhos e refrigerantes.

A uva teve a maior variação ao ser encontrada desde R$ 4,79 até R$ 14,19. O levantamento, realizado entre os dias 13 e 17 de dezembro, nas doze regionais de Fortaleza.

Além da fruta, vinhos, farofas prontas, pêssego e abacaxi são os itens das ceias de Natal e Réveillon com maior diferença de preços, registrando alta de mais de cem por cento entre os supermercados pesquisados.

Segundo o levantamento, entre aves e peixes, chester apresenta a maior variação, 36%, sendo encontrada de R$ 27,98 a R$ 37,98, o quilograma.

Já o peru vai de R$ 23,48 a R$ 29,69, uma variação de 26%. Enquanto o peixe bacalhau tipo "saithe" pode variar até 57%, custando o preço mais barato R$ 45,99 e o preço mais alto R$ 72,29.

Dentre os espumantes, o preço de igual produto com a mesma marca pode variar até 75%, custando de R$ 39,99 a R$ 69,90.

No caso dos vinhos, as diferenças são ainda maiores, chegando a 184%, e indo de R$ 5,99 no supermercado mais barato, até R$ 16,99 no mais caro.

