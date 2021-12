Panetone, chocotone ou nenhum? Influencers de Fortaleza escolhem o melhor

Um dos itens que mais se vê nas prateleiras nesta época do ano, sem dúvidas, são os panetones. Um dos elementos tradicionais nesta época do ano, a iguaria divide opinião entre os que gostam e os que passam muito bem sem.

Pensando nisso, O POVO, junto com o shopping Iguatemi Fortaleza, lançou um desafio: eleger o melhor panetone.

Para o teste de degustação, convidamos cinco influencers de Fortaleza: Homem Mau, Cleane Sampaio, Diego Jovino do Fortaleza Ordinária, Léo do Suricate Seboso e Wecton do Meu País Ceará.

Os convidados toparam o desafio, fizeram suas críticas com humor e elegeram o melhor panetone de quatro marcas. Veja vídeo:

