Ceará Natal de Luz: Saiba como trocar garrafas pets por mudas de plantas

O Ceará Natal de Luz 2021 realizam durante o mês de dezembro, campanha de distribuição de mudas de plantas em troca de garrafas pets. O posto de coleta ficará aberto na Praça do Ferreira até o dia 23 de dezembro, de segunda-feira a sábado, das 9h às 19 horas, e nos domingos, de 16h às 19 horas.

Para receber uma muda é necessário levar ao posto de troca da Praça do Ferreira uma garrafa pet de 2 litros, ou duas de um litro ou ainda três de 500ml. No local, será possível encontrar plantas frutíferas, ornamentais e medicinais. Entre as espécies distribuídas estão mudas de caju, acerola, goiaba, palmeira, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê.



As garrafas plásticas serão convertidas em bônus na conta de energia da Associação Mãe África, que prepara as crianças e adolescentes integrantes do Coral da Luz. A campanha impacta positivamente a vida da instituição, já que paga seis meses da conta de luz por meio da ação.

Para este ano, o Ceará Natal de Luz estima distribuir 100 mil mudas, quantidade que fará o projeto alcançar o expressivo número de 1,7 milhão de mudas distribuídas durante os 15 anos da campanha. Com a ação, o projeto quer ajudar na arborização de Fortaleza e no reflorestamento de áreas atingidas por incêndios no Parque do Cocó.

Sobre o Ceará Natal de Luz

O projeto Ceará Natal de Luz surgiu com o objetivo de "acender" o espírito natalino nos corações dos cearenses e promover artistas locais: música, dança e teatro são destaques das apresentações que chamam atenção de todo o País. “Nos palcos brilham a nossa arte, o pensar sustentável e o incentivo à nossa economia”, informa a descrição do site do evento.



No período de fim de ano, o Ceará Natal de Luz impulsiona o turismo, por isso, já faz parte do calendário de eventos oficiais de Fortaleza. As festividades são organizadas pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, e em parceria com o Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e da CDL de Fortaleza.



