Mulher é encontrada morta no calçadão da Lagoa da Parangaba

O corpo apresentava marcas de violência e estava em um calçadão no entorno da lagoa

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira, 16, às margens da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza.



A vítima apresentava sinais de violência, e havia um pedaço de madeira perto do corpo, localizado no calçadão da lagoa. Ela trajava uma blusa e short estampado. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

A Polícia Militar está no local, além da Perícia Forense do Ceará e do rabecão.

